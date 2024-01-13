اقتحام منظم للملعب .. تأجيل مباراة في الدرجة الأولى الإنجليزي بسبب غضب الجماهير من الملاك!

الجماهير خططت لاقتحام ملعب المباراة اعتراضًا على الإدارة...

شهدت مباراة ريدينج، وفريق بورت فال في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أعمال شغب واقتحام لملعب المباراة، من قبل جماهير فريق ريدينج اعتراضًا على مجلس إدارة الفريق.

وكان من المفترض أن يلعب ريدينج أمام بورت فال، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتوقفت المباراة في الدقيقة 16 بعد اقتحام جماهير ريدينج ملعب اللقاء.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن جماهير ريدينج، قررت اقتحام ملعب اللقاء اعتراضًا على الإدارة الصينية للفريق، والتي تسببت في تراجع ترتيب الفريق، وسوء الإدارة المالية للفريق.

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وأشارت الصحافة الإنجليزية، أن جماهير ريدينج كانت قد تريد أن تقتحم الملعب، ولكن عقب نهاية المباراة كي لا يتعرض الفريق إلى عقوبات تؤثر على ترتيب الفريق بالدوري.

جدير بالذكر أن ريدينج يحتل المركز الـ 21 في سلم ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن فليتوود صاحب المركز الأخير.