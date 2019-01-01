اقتحام منزل ماني أثناء مباراة ليفربول وبايرن ميونخ
تعرض منزل ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، لعملية سرقة أثناء مباراة الريدز ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ليفربول تعادل سلبيًا على ملعب "أنفيلد" مع بطل الدوري الألماني.
فان دايك: أريد أن أصبح من أساطير ليفربول
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ اللاعب تعرض للسرقة مساء الثلاثاء الماضي أثناء مباراة دوري الأبطال واختفت ساعات وهواتف محمولة ومفاتيح للسيارات من منزله.
حلم دوري الأبطال يقف أمامه الأسبان عائقًا 🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019
⚠️ آخر 7 فرق نجحوا في إيقاف يوفنتوس من تسجيل الأهداف في دوري الأبطال :
🇪🇸 إشبيلية
🇪🇸 إشبيلية
🇪🇸 برشلونة
🇪🇸 برشلونة
🇪🇸 برشلونة
🇪🇸 ريال مدريد
🇪🇸 أتلتيكو مدريد pic.twitter.com/OexwbtPFbQ
وطلب مفتش المباحث في شرطة ميرسيسايد، فيل ماهون، من أي شخص لديه معلومات حول السرقة بمساعدة السلطات كما طالب من السارق إعادة ممتلكات ماني تجنبًا لوقعه في أزمات.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها ماني للسرقة، إذ سبق وحدث ذلك في نوفمبر 2017 أثناء مباراة ليفربول ضد ماريبور في دوري أبطال أوروبا.