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دوري أبطال أوروبا

اقتحام منزل ماني أثناء مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

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Getty Images
اللاعب السنغالي عاد من مباراة دوري أبطال أوروبا ليجد منزله مسروقًا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض منزل ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، لعملية سرقة أثناء مباراة الريدز ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تعادل سلبيًا على ملعب "أنفيلد" مع بطل الدوري الألماني.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ اللاعب تعرض للسرقة مساء الثلاثاء الماضي أثناء مباراة دوري الأبطال واختفت ساعات وهواتف محمولة ومفاتيح للسيارات من منزله.

وطلب مفتش المباحث في شرطة ميرسيسايد، فيل ماهون، من أي شخص لديه معلومات حول السرقة بمساعدة السلطات كما طالب من السارق إعادة ممتلكات ماني تجنبًا لوقعه في أزمات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها ماني للسرقة، إذ سبق وحدث ذلك في نوفمبر 2017 أثناء مباراة ليفربول ضد ماريبور في دوري أبطال أوروبا.

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