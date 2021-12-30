"إقالة جارديم من الهلال نقطة سوداء في تاريخ الكرة السعودية"

يرى الإعلامي الرياضي تركي الحربي، أن إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، لن تكون بالقرار الجيد خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنها ستكون نقطة سوداء في تاريخ الكرة السعودية.

وطالت جارديم الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، حيث طالبت الجماهير بضرورة فسخ التعاقد معه وإقالته، وهو نفس الأمر بالنسبة لبعض الإعلاميين.

الحربي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "أستغرب أن مدرب عالمي مثل جارديم كما تم وصفه بهذا الوصف، لأنه قام بتدريب أندية معروفة، ورفض تدريب النصر لأنه ليس في طموحه، والآن ثبت أنه ليس في طموح جماهير الهلال، ويطالبون بإبعاده".

الإعلامي الرياضي تابع: "يقولون أن جارديم عطاهم إشارة يمين واتجه نحو اليسار، وأنا أخشى أن يكون ضرب الجدار بهم، ويجب أن لا نحكم على مدرب بعد 14 مباراة فقط، وحقق فيهم دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لا يحققها إلا فريق جبار".

تركي الحربي واصل: "الهلال يقدم الآن مستويات مميزة رفقة جارديم، وكيف نطالب بإبعاد هذا المدرب، وأنا أستغرب جدًا من يطالب بهذا الأمر، وقدم مستويات مميزة وعوض الهلال عن الإقصاء من دوري أبطال آسيا، وأعاده إلى الواجهة، ويكافئ الآن بالحديث عن إلغاء عقده".

تركي الحربي - الناقد الرياضي 🗣️



"أستغرب من جماهير الهلال الذين يطالبون إبعاد جارديم الذي يعيش معه الفريق أفضل مستوياته". ✨



"إلغاء عقد مدرب عالمي مثل جارديم سيكون نقطة سوداء في الكرة السعودية". 👀pic.twitter.com/E9iU9KaGZz — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 29, 2021

واختتم تركي الحربي تصريحاته قائلًا: "إلغاء عقد مدرب عالمي مثل جارديم سيكون نقطة سوداء في تاريخ الكرة السعودية، كيف يتم التعاقد مدرب في هذا الحجم وتتم إقالته بعد 14 مباراة".

الهلال يُبلغ جارديم بمصيره، ويُفاوض مدربه السابق

الهلال لم ينجح في تحقيق الانتصار خلال آخر مواجهتين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر أمام النصر بهدفين دون رد، ثم أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.