"افعل مثلي".. تييري هنري يتحدث عن مشكلات مبابي في باريس

أسطورة فرنسا يعرف جيدًا ما يمر به نجم باريس

قنبلة مدوية فجرتها الصحف العالمية يوم أمس حين كشفت التقارير إحاطة كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان علمًا برغبته في الرحيل عن الفريق.

الأمر أثار ردود فعل من العديد من النجوم حول العالم، والآن أتى دور واحد من أهم النجوم في حياة كيليان مبابي، ببساطة لأن جزءًا لا يستهان به من شهرته قبل أن ينضم حتى إلى باريس سان جيرمان كان سببه المقارنة به، ذلك هو تييري هنري نجم منتخب فرنسا السابق.

لا أحد يحب الإجبار

هنري تحدث عما يحيط بمبابي في صفوف باريس سان جيرمان، وهو الذي يتحلى بعلاقة طيبة مع النجم الفرنسي.

وقال هنري في تصريحات لـ"سي بي إس": "لا أحد يحب الإجبار على فعل شيء لا يريده، هو لا يعجبه الوضع وهذا واضح، ولكن هناك شيء حول أهمية الفريق بالنسبة له".

تجربتي في برشلونة

وأضاف: "السؤال الآن، هل هناك جو عام يجعل النادي أولويته الأبرز؟ أم إنه يشعر أنه أهم من النادي، سأخبركم بقصتي أنا، لقد شعرت في برشلونة بأنني غير مرتاح لأنني كنت ألعب على الرواق، ولكنني كنت أفعل ذلك من أجل الفريق".

وأردف: "لم أسمع أحدًا يقول (يا له من شعور رائع) أن تلعب على الرواق من أجل الآخرين الذين لا يملكون نفس مشاركاتي وأهدافي، في النهاية لدينا كلنا دور واحد، المدرب يقول شيئًا فعلينا أن نفعله من أجل الفريق، وحين يفوز نحصل على الإشادة، وحين نخسر نتفهم جميعًا دفع الضريبة".