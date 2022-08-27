"أفعل كل ما أستطيع ليحصل صلاح على الحذاء الذهبي"

إليوت سجل الهدف الرسمي الأول له مع ليفربول

كشف اللاعب هارفي إليوت، متوسط ميدان ليفربول، عن شعوره بالارتياح بعد الهدف الرائع الذي سجله اليوم ضد نادي بورنموث.

حيث استطاع الريدز تحقيق الفوز ضد بورنموث بنتيجة (9-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إليوت هدفه الأول الرسمي مع نادي ليفربول وتحدث بعد اللقاء مع قناة "سكاي" عن التسديدة الرائعة التي وضعها بالشباك وحول مساعدة صلاح للتتويج بالحذاء الذهبي.

ماذا قال إليوت؟

قال إليوت: "إنها راحة كبيرة بالنسبة لنا ولجماهيرنا من حيث تقديم الأداء لكي يشاهد الأشخاص الذين يشككون فينا. نحن نشعر بالارتياح".

وعن هدفه أضاف: "كان على ما يرام، شعرت بالعاطفة قليلاً، كان التسجيل في أنفيلد حلمًا لي كطفل. مع الكثير من الضغط علينا، كان ذلك بمثابة ارتياح كبير، خمسة أهداف كانت النتيجة المثالية في الشوط الأول".

وعن مساعدة صلاح أوضح: "أريد أن يحصل مو على الحذاء الذهبي لذلك أفعل كل ما أستطيع لمساعدته، لم يكن يومه اليوم".

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وعن موقفه في الفريق الآن أردف: "أنا أحبه، مررت بما مررت به، وأحاول أن أكون هنا من أجل الفريق وأفعل ما بوسعي".

وعن نتيجة اللقاء اختتم: "إنها هائلة، لكن بالنسبة لنا لا شيء يثير حماسنا، ونأمل العودة مرة أخرى يوم الأربعاء، نفس النتيجة؟ حسنًا ربما ليس العديد من الأهداف".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يستعد لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.