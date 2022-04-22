كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة سيستعيد لاعبه رونالد أراوخو أسرع مما كان متوقع بشكل كبير بعد إصابته الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن إصابة اللاعب لم تكن بالخطورة التي ظهرت عليها عبر شاشات التلفاز.

وكان أراوخو قد سقط في أرض الملعب ضد ريال سوسييداد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وغادر أراوخو أرض الملعب وهو ممسكًا بركبته، وهو ما أثار ذعر جماهير النادي الكتالوني على اللاعب الذي يعد ركيزة أساسية في دفاعهم.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب قد يشارك في مباراة رايو فاييكانو المقبلة دون أدنى مشكلة لو سمحت له حالته بذلك، وسيكون متواجدًا بشكل طبيعي بعد ذلك.

وعانى برشلونة من إصابات عديدة في لقاء سوسييداد، حيث أصيب جوردي ألبا، جيرارد بيكيه ودانييل ألفيش وجافي، بالإضافة إلى إصابة أراوخو.

جدير بالذكر أن النادي الكتالوني قد أصدر بيانًا اليوم أكد خلاله أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات من أجل الكشف عن حالته بشكل أدق.