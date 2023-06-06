"اعطني قميصك وإلا سيقتلونني".. طلب خاص من إنييستا لنجم برشلونة

إنييستا يطلب قميص نجم برشلونة الشاب

حظي الإسباني جافي لاعب برشلونة بيوم استثنائي اليوم الثلاثاء؛ فالمحكمة في إسبانيا وافقت على استئناف ناديه وتسجيله لاعبًا في الفريق الأول لناديه، لكن ربما الأكثر استثنائية كان طلبًا من نجم البلوجرانا السابق أندريس إنييستا.

ولعب برشلونة اليوم لقاءً وديًا مع نادي فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب في صفوفه إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق.

وطلب نجم الكرة الإسبانية المتوج بكأس العالم مع بلاده من جافي قبيل المباراة قميصه بحسب ما جاء في فيديو نشره حساب برشلونة الرسمي على تويتر: "ستعطيني قميصك اليوم وإلا سيقتلني أطفالي".

وفاز برشلونة بهدفين دون رد على النادي الياباني في اللقاء الذي لعب أندريس معظمه ولعبه جافي من شوطه الثاني.

وظهر جافي في فيديو آخر مع عائلة إنييستا وظهر فيها أطفال إنييستا الخمسة وعدد آخر من أطفال العائلة.