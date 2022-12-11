"اعتماد الهلال على المحليين أكذوبة .. دون الأجانب يخسر بالـ4 والـ5"

الصحفي سعيد بانتصار نيوكاسل الكبير

سخر الناقد الرياضي خالد البدر من الرأي القائل أن قوة الهلال في لاعبيه المحليين وأن الفريق مادام بخير فالمنتخب السعودي في حالة جيدة.

وجود 12 لاعب من الفريق الأزرق في المنتخب السعودي الذي شارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وخرج من دور المجموعات بعد عرضين مميزين وثالث دون المستوى دفع البعض ليؤكد أن اللاعبين المحليين وجودتهم الممتازة هي سر تفوق الهلال محليًا وقاريًا.

البدر عارض هذا القول تمامًا، بقوله في برنامج الحصاد الرياضي "دياز ورط الهلال في المستوى الهزيل أمام نيوكاسل، وتلك النتيجة تهزم أكذوبة اعتماد الهلال على اللاعب المحلي وأن المحليين هم من يصنع الفارق في الفريق. عد للأرقام تجد أن أفضل اللاعبين والهدافين لدى الفريق هم من الأجانب".

"الهلال في غياب الأجانب أو وجودهم دون المستوى كان يخسر بالـ4 والـ5، مثلما حدث أمام الاستقلال والسد ونيوكاسل والغرافة وغيرهم".

أتم "القول بأن الهلال متى ما كان جاهزًا يكون المنتخب جيدًا هو كذبة اخترعها الإعلام الهلالي، الأرقام والحقائق واضحة وتُظهر أن أفضل اللاعبين في تاريخ الفريق هم من الأجانب مثل كارلوس إدواردو وويلهامسون وجوميس وإيجالو وغيرهم".

يُشار إلى أن الهلال واجه نيوكاسل بوجود 7 أجانب وغياب العديد من المحليين للإصابة وعدم الجاهزية البدنية