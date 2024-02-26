"اعتقدت أنه يجب أن يخرج".. إنريكي يبدأ حرب علنية مع مبابي!

باريس يبدأ العصر الجديد!

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن قراره استبدال كيليان مبابي في الدقيقة 65 من مواجهة رين (1-1) بالدوري الفرنسي، بينما كان الفريق الباريسي متأخرًا في النتيجة بهدف نظيف.

وسُئل إنريكي في مؤتمر صحفي عقب المواجهة عن استبدال مبابي (غير المعتاد)، فقال: "عاجلا أم آجلا، سيحدث ذلك وسيتعين علينا التعود على اللعب دون كيليان».

وأضاف: "عندما أعتقد أنه من المناسب له أن يلعب سيلعب، وعندما أعتقد أنه يجب ألا يلعب، فلن يلعب، كما يفعل جميع المدربين مع لاعبيهم".

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وختم: "أريد أقصى قدر من التنافسية للموسم المقبل، أريد أن يعتقد كل لاعب أساسي أنها فرصة رائعة، هذا ما أبحث عنه هذا الموسم والموسم المقبل، أقصى قدر من القدرة التنافسية، وهذا ما أراه بالفعل في لاعبي فريقي".

يشار إلى أن مبابي كان غير قابل للمساس قبل مواجهة رين، إذ أكمل جميع المباريات هذا الموسم لنهايتها، باستثناء مواجهة أولمبيك مارسيليا حيث تم استبداله بسبب الإصابة.

يأتي ذلك بعدما أعلن سان جيرمان رحيل مبابي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض عرض التجديد المقدم له من الإدارة الباريسية.