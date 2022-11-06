"اعتزل مثل بيكيه" .. جمهور يونايتد يهاجم رونالدو بعد مباراة أستون فيلا

جمهور مانشستر يونايتد يهاجم رونالدو ويطالبه بالاعتزال مثل جيرارد بيكيه.

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هجومًا عنيفًا من الجماهير بعد مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الجولة 15 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي، لدرجة مطالبته بالاعتزال مثل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني.

رونالدو بدأ المباراة أساسيًا، ودخل إلى ملعب "فيلا بارك" وهو يحمل شارة قيادة مانشستر يونايتد، لكنه قدم أداءً مخيبًا للغاية في خسارة "الشياطين الحمر" بنتيجة 3-1.

رونالدو لم يتمكن من إثارة إعجاب الجماهير مرة أخرى، مما أدى إلى إجهاض الآمال المتبقية للعديد من المشجعين في إمكانية عودته من جديد إلى سابق عهده.

ولجأ بعض المشجعين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من أداء رونالدو، حيث دعا العديد منهم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى التقاعد تمامًا من كرة القدم.

وبعد مباراة أستون فيلا، كتب أحد المشجعين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رونالدو يجب أن يحترم إرثه ويتقاعد مثل بيكيه".

وكتب آخر: "رونالدو يجب أن يفعل ما فعله بيكيه بالأمس ويتقاعد".

ووافق مشجع آخر على ذلك قائلًا: "يجب أن يقوم رونالدو بعمل رائع ويتراجع فورًا إذا كان يحب مانشستر يونايتد".

فيما كتب مشجع رابع بجرأة: "كريستيانو رونالدو انتهى حقًا، يجب أن يتبع بيكيه ويعتزل".

في حين أن هذا الشعور سرعان ما تم رفضه من قبل مشجعي يونايتد الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يظهر كيف تحولت الأمور بين أسطورة النادي وقاعدة مشجعي "الشياطين الحمر" الأكبر.