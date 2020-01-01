اعتزال ماسكيرانو .. ميسي لا ينسى زميل الكفاح ويودع جاجو

خافيير ماسكيرانو أنهى مسيرته الكروية

ودّع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، خافيير ماسكيرانو بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، كما لم يتجاهل إنهاء فرناندو جاجو لمسيرته الكروية.

ماسكيرانو أعلن فجر اليوم، الإثنين، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد رحلة طويلة انتهت في فريق إستوديانتس الأرجنتيني.

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وسبق ماسكيرانو، جاجو الذي أعلن اعتزاله منذ أسبوع بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.

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ونشر ميسي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" يقول: "اثنان من الذي عشت معهم فترات طويلة في حياتي اعتزلوا كرة القدم وأود استغلال الفرصة لتوديعهم".

وتابع: "فير، أتمنى لك التوفيق دائمًا، التقينا عندما كنت بعمر 17 عامًا، وكان من دواعي سروري مشاركة غرفة الملابس معك في منتخب الأرجنتين والمنافسة ضدك في الدوري الإسباني. أتمنى أن تحقق أحلامك في السنوات المقبلة".

وأردف: "أما بالنسبة لماسكي، فقد عشنا سنوات طويلة سويًا، والتقينا كثيرًا وتشاركنا الكثير من الأمور. عشنا سويًا فترات رائعة وأيام صعبة مع المنتخب وفي برشلونة".

واختتم: "افتقدك منذ رحيلك عن برشلونة وأتمنى لك ولعائلتك التوفيق والسداد دائمًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية انضمام ماسكيرانو للعمل مع منتخب الأرجنتين للشباب.