"القرار لم يكن سهلًا" .. سواريز يعلن موعد اعتزاله دوليًا بعد مسيرة تاريخية

البوستليرو يعلق حذاءه للأبد مع أوروجواي

أعلن لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب أوروجواي، بعد مسيرة تاريخية نجح خلالها في احتلال عرش الهداف التاريخي لمنتخب "السليستي".

وقال سواريز (37 عامًا) في مؤتمر صحفي، قائلا إنه سيعتزل اللعب دوليا بعد مباراة فريقه المقبلة أمام باراجواي، الجمعة المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر سواريز قائمة الهدافين التاريخيين لأوروجواي برصيد 69 هدفًا في 142 مباراة على مدار 17 عامًا، كما ساهم في وصول منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا 2011، ووصل مع أوروجواي إلى نصف نهائي كأس العالم 2010.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سواريز الذي بدا متأثرا في مؤتمر صحفي: "ليس هناك فخر أفضل بالنفس من معرفة اللحظة المناسبة للاعتزال، ولحسن الحظ أنا واثق من أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني لأنني أريد التنحي جانبا".

وأضاف: "عمري 37 عامًا وأعلم أنه من الصعب للغاية الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة. يريحني كثيرًا أن أتمكن من الاعتزال بقرار شخصي دون أن تعوقني إصابة أو لا يتم استدعائي".

وتابع: "القرار لم يكن سهلًا، لكنني اتخذته براحة بال لأنني بذلت كل ما في وسعي حتى المباراة الأخيرة، لم ينطفئ لهيب حماسي مع المنتخب طوال فترة لعبي الدولي ولهذا السبب اتخذت القرار الآن".

يذكر أن سواريز سجل ظهوره الأول مع منتخب أوروجواي في 8 فبراير 2007، وساهم في الفوز (3-1) على كولومبيا وسرعان ما أصبح جزءًا لا يتجزأ من الفريق، حيث شارك في 4 نهائيات كأس عالم (2010، 2014 و2018 و2022 بالإضافة إلى كوبا أمريكا 2011 و2016 و2019 و2021 و2024".