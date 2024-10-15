الاعتزال غير مطروح.. لوكا مودريتش يكتب تاريخًا جديدًا لريال مدريد!

ما خطة الكرواتي؟

يواصل الكرواتي لوكا مودريتش مفاجأة الجميع بقدرته على المواصلة وتقديم مستويات مميزة مع ريال مدريد هذا الموسم، رغم أنه يبلغ من العمر 39 عامًا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكا يشارك مع ريال مدريد هذا الموسم بشكل أكبر من الموسم الماضي، حيث لعب 483 دقيقة في الدوري الإسباني أكثر بـ200 دقيقة من العام السابق، مع 3 مباريات كاملة.

وأضافت: "مودريتش الآن يلعب أكثر من العام الماضي، ولا يفكر في تعليق حذائه، بل يستهدف البقاء في المنتخب الوطني كذلك، ويواصل إغلاق أفواه النقاد، إذ شارك في جميع مباريات هذا الموسم (15)".

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ويرفض النجم الكرواتي الاعتزال الدولي، بل يرغب في استكمال رحلته مع المنتخب، التي بدأت في مارس 2006، وخاض خلالها 181 مباراة، إذ يحلم بأن يتواجد في كأس العالم 2026.

وسوف يصبح لوكا يوم السبت المقبل ضد سيلتا فيجو، أكبر لاعب سنًا يلعب مباراة مع ريال مدريد، بتجاوز رقم بوشكاش، الذي خاض مباراته الأخيرة في سن 39 عامًا و36 يومًا.