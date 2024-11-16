"الهدف رقم ألف لا يشغل تفكيري"

كشف النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال، عن الموعد الأقرب لاعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة استثنائية لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وضمنت البرتغال التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها 5-1 على بولندا، أمس الجمعة، بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول.

وعقب المباراة، أجرى رونالدو مقابلة مع وسائل الإعلام والصحفيين في المنطقة المختلطة، وسئًل عن موعد اعتزاله لعب كرة القدم، ليرد بموعد تقريبي حول قرار تعليق حذائه.

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وقال كريسيتانو للصحفيين: "لا أفكر في المستقبل كثيرًا، يتعلق الأمر بالاستمتاع بما أقدمه حاليًا، ولكن إذا كنت أخطط للاعتزال وكان لابد من حدوث ذلك، فسيكون في غضون عام أو عامين، لا أعرف بالضبط".

وأضاف: "الأمر ليس مجرد مزحة، أنا أستمتع باللحظة التي أعيشها مع كرة القدم كلما أنهض وأذهب إلى التدريبات والمباريات، عندما أفتقد ذلك الإحساس سأتخذ خطوة إلى الأمام ".

وأضاف رونالدو: "سأبلغ الأربعين قريبًا، بالنسبة لي كانت لدي مسيرة مذهلة مع كرة القدم، وسأعتزل في اليوم الذي لا أشعر فيه بوجود الحافز".

وعن الوصول إلى هدفه رقم 1000، قال رونالدو: "لكي نكون منصفين، لا أفكر حتى في هذا الرقم القياسي، بالطبع تريد دائمًا صنع التاريخ، لكن هذا ليس في بالي الآن".

يذكر أن كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى حاجز الـ910 أهداف، وبات الهداف التاريخي لكرة القدم، أصبح اللاعب صاحب أكبر عد من الانتصارات الدولية في تاريخ كرة القدم، حيث حقق 132 انتصارًا، وتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم سيرخيو راموس مع إسبانيا.