اعتزال فاران يفتح أبواب المجد لمبابي مع فرنسا

رافاييل فاران أعلن اعتزال اللعب دوليًا بعمر 29 عامًا فقط، ليفتح الباب واسعًا أمام كيليان مبابي لصناعة التاريخ مع منتخب فرنسا..

جاء الإعلان الصادم من رافاييل فاران مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باعتزال اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا، ليفتح الباب أمام فرصة كبرى أمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

موقع "Get French Football News" الفرنسي كشف أن مبابي أصبح المرشح الأول لارتداء شارة قيادة منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد ابتعاد كافة المرشحين لارتداء شارة القيادة في الفترة الماضية، بداية من اعتزال كريم بنزيما، وهوجو لوريس، وستيف مانداندا، وأخيرًا فاران، مما فتح الباب واسعًا أمام مبابي.

ومع تزايد احتمالية اعتزال أوليفييه جيرو دوليًا هو الآخر، فإن ذلك يجعل مبابي أبرز المرشحين لحمل شارة قيادة منتخب فرنسا في المستقبل القريب.

فاران خرج يوم الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي ليعلن رسميًا الاعتزال الدولي في بيان مؤثر.

وجاء في البيان الذي أصدره فاران: "تمثيل بلدنا العظيمة لمدة عقد كان الشرف الأعظم في حياتي، لقد كنت أفكر في هذا لعدة أشهر وأقرر إنه الوقت المناسب لي للاعتزال دوليًا".

وأضاف فاران: "سأفتقد كل لحظة مع المنتخب بالتأكيد، ولكن الوقت قد حان ليتحمل الجيل الجديد المسؤولية، شكرًا من أعماق قلبي".

يذكر أن فاران خاض 93 مباراة دولية مع منتخب فرنسا منذ بدأ مسيرته مع "الديوك" في مارس 2013 ضد جورجيا، وحتى نهائي كأس العالم 2022 ضد منتخب الأرجنتين.

وخلال تلك الفترة ساعد منتخب فرنسا على تحقيق لقب كأس العالم 2018، بالإضافة إلى وصافة نسخة 2022، إلى جانب تحقيق بطولة دوري الأمم الأوروبي في موسم 2020-21.