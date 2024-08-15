"لقد صدمني" .. ريو فيرديناند يكشف موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

النجم الإنجليزي لديه بعض الأسرار عن زميله السابق في مانشستر يونايتد

"متى يعتزل كريستيانو رونالدو؟" .. هو السؤال الذي يُثير حيرة جميع عشاق الرياضة في العالم، فقد وصله إلى عامه الـ39 ومازال قادرًا على العطاء بقوة مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده البرتغال.

رونالدو مرتبط مع النصر بعقد ينتهي صيف 2025، فيما كان قد خاض مع منتخب بلاده غمار بطولة يورو 2024، وقد ارتبط مؤخرًا بتجديد عقده لموسمين وتم الحديث عن رغبته في تمثيل بلاده في مونديال 2026 ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه المذهل.

الإنجليزي ريو فيرديناند، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، أجاب على السؤال الجدلي مستعينًا بحوار خاص مع النجم البرتغالي، وقد وصف ما سمعه منه عن وقت اعتزاله بالصادم!

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إذ قال لـ ""Rio Reacts" "لا يمكنني الحديث كثيرًا لكني كنت أتحدث مع رونالدو خلف الكواليس، هو سيُواصل اللعب طالما أراد ذلك، لن يذهب إلى أي مكان آخر. لقد كنت أستمع إليه وأنا مصدوم".

تابع "سنعلم ذلك في الوقت المناسب، لكني أعتقد أنه سيلعب لـ3 سنوات قادمة على الأقل".

يُشار إلى أن رونالدو سجل 50 هدفًا للنصر الموسم الماضي، وقد افتتح الموسم الجاري بهدف وتمريرة حاسمة خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام التعاون، ويستعد حاليًا لمواجهة الهلال في النهائي.