"كان يقاتل دائمًا ضد جسده" .. هوجو لوريس يكشف عن معاناة رافائيل فاران التي تسببت في اعتزاله!

تعرف على المعاناة التي واجهها فاران وتسببت في اعتزاله

كشف هوجو لوريس، حارس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، عن المعاناة التي مر بها مواطنه رافائيل فاران، مدافع كومو الإيطالي، والتي دفعته لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن فاران، أمس الأربعاء، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، على الرغم من أنه ما زال في سن الـ31 عامًا، وانضم للفريق الإيطالي في صيف 2024.

وقال لوريس خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد رأيناه يقاتل بجسده، ويتبع برامج كمال الأجسام والوقاية، التي استغرقت الكثير من الوقت والطاقة والجهد. لقد كان يقاتل دائمًا ضد جسده".

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وأضاف: "ما كان يقوم به كان مثيرًا للإعجاب، ودفع نفسه إلى أقصى الحدود، وكان يقوم برياضة رفيعة المستوى".

وواصل: "عندما ظهر معنا لأول مرة، لم تكن هناك أي ضمانات بأنه سيظل لاعبًا من الطراز الأول في سن الثلاثين، وكان الموظفون قلقين، ولكنه تمكن من القيام بشيء لا يصدق، وهو أمر لا يمكن الشك فيه من الخارج".

واختتم الحارس الفرنسي تصريحاته قائلًا: "لقد عمل فاران بجد لدرجة أنه تمكن من تغيير نفسه جسديًا. إنه إنجاز عظيم أن أقوم بسباق كهذا في تلك الظروف".

يُذكر أن فاران قد أشار خلال بيانه الذي نشره على حسابه عبر منصة "إنستجرام" إلى معاناته، حيث قال: "في مسيرتي واجهت العديد من التحديات، ونهضت مرارًا وتكرارًا، وكان من المفترض أن يكون كل شيء مستحيلًا".