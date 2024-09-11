ساوثجيت يكشف حقيقة اعتزاله التدريب .. ومفاجأة حزينة تنتظر خليفته في منتخب إنجلترا!

من يجلس على مقعد قيادة الأسود الثلاثة؟

حسم جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، الجدل المثار حول اعتزاله العمل التدريبي بعد رحيله عن قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

واستقال ساوثجيت من قيادة منتخب إنجلترا، بعد الخسارة المؤلمة أمام إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، حيث رحل بعد 8 سنوات قادهم خلالها إلى نهائي بطولة أوروبا "مرتين" ونصف نهائي كأس العالم 2018.

وكانت الخطوة المهنية التالية لساوثجيت (54 عامًا) موضوعًا للتكهنات منذ أن ترك تدريب منتخب إنجلترا، حيث ارتبط اسمه بقيادة فريق مانشستر يونايتد كبديل لإريك تن هاج، بخلاف ترشيحه للعمل ضمن الطاقم التحليلي لإحدى الشبكات الرياضية.

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وفي حديثه إلى شبكة "سكاي نيوز"، قال ساوثجيت: "لن أتسرع في أي شيء. لدي الكثير من الفرص، وأنا منفتح جدًا على الخطوة التالية. قد يكون هذا في كرة القدم وقد يكون خارجها، سآخذ بعض الوقت، وأقوم بالانتعاش".

وأضاف: "أعتقد أن الناس يعرفون في الوقت الحالي أنني بحاجة لاستعادة طاقتي. لقد خضت رحلة مذهلة مدتها 8 سنوات مع الفريق، وكان شرفًا مطلقًا أن أكون مدربًا لبلادي. لقد عملت مع لاعبين وطاقم عمل رائعين".

في سياق متصل، يبدو أن سعادة لي كارسلي، المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا، بالفوز في أول مباراتين له مع الأسود الثلاثة على حساب آيرلندا وفنلندا لن تدوم طويلًا، رغم ظهور الفريق معه بمستوى أفضل.

ووفقًا لصحيفة "أثليتك"، لا يزال الاتحاد الإنجليزي رسميًا يبحث عن مدير فني جديد للفريق، وبالتالي يبدو أن لي كارسلي، الذي فاز ببطولة أوروبا 2023 مع منتخب تحت 21 عامًا، محكوم عليه بخسارة منصبه المؤقت.