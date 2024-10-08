"لا يمكننا نسيان هذا الهدف" .. ريال مدريد يودع إنييستا برسالة خاصة!

مسيرة حافلة للنجم المخضرم

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بتوديع أندريس إنييستا أسطورة برشلونة، وتوجيه الشكر له على الفوز بكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

إنييستا أعلن تعليق حذائه بشكل نهائي في مؤتمر صحفي أقامه اليوم، الثلاثاء، ليضع نهاية لمسيرة شهدت الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، قبل انتقاله للعب في الدوري الياباني مع فيسيل كوبي ثم نادي الإمارات الإماراتي.

ريال مدريد نشر بيانًا رسميًا للتعليق على هذه الأنباء، حيث قال:"نود أن نعبر عن تقديرنا وإعجابنا ومودتنا تجاه أحد أكبر أساطير كرة القدم الإسبانية والعالمية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أندريس أثرى الرياضة من خلال كرة القدم، بالإضافة للعديد من الجوائز الفردية التي حققها خلال مسيرته، سيبقى هدفه الأيقوني في نهائي كأس العالم 2010 أمام هولندا في أذهان ذاكرة كل مشجع إسباني للأبد، وبالنسبة لنا نتمنى له التوفيق ولعائلته في الفصل القادم من حياته".

جدير بالذكر أن إنييستا البالغ من العمر 40 سنة فاز بتسعة ألقاب دوري إسباني مع برشلونة، وأربعة بطولات دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للأندية، وكان أحد أهم العناصر المؤثرة في فوز إسبانيا بكأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012.