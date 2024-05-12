"اعتزال ألماني وهتاف جماهيري" يجبران مودريتش على تجاهل عروض دوري روشن!

3 وقائع تؤكد عدم انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل..

بات انتقال الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل، أمرًا شبه مستحيل.

وعادل مودريتش وناتشو، ثنائي ريال مدريد، الرقم القياسي المسجل باسم كريم بنزيما ومارسيلو، في عدد الألقاب مع النادي، برصيد 25 بطولة، بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، للمرة السادسة والثلاثين في تاريخ الملكي.

وشهد اليوم، ثلاثة وقائع تؤكد على عدم نية مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، رغم قرب انتهاء عقده، ليصبح قريبًا من تجديد العقد لموسم رياضي جديد.

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وكانت الواقعة الأولى في هتافات جماهير ريال مدريد لمودريتش أثناء احتفال اللاعبين مع المشجعين بالتتويج بكأس الدوري الإسباني رقم 36 في تاريخ النادي، حيث طالبوه بالبقاء مع الريال، لدرجة منعت اللاعب من الكلام.

الواقعة الثانية تمثلت في تصريح مودريتش ذاته حول مستقبله مع ريال مدريد، قائلًا "سنرى ما يحدث، أريد إنهاء الموسم بشكل جيد، ثم سنرى"، وفق ما أكده خبير الانتقالات العالمي فابريتسيو رومانو.

الواقعة الثالثة ذكرها الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، حول حديث النجم الألماني توني كروس، مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بأنه ينوي إعلان اعتزاله في حال فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشرة، وأن المدير الفني كارلو أنشيلوتي طلب من بيريز، بتجديد عقد مودريتش لموسم جديد، حال اعتزال كروس، حرصًا على غرفة الملابس، كونه يرغب بأحدهم لهذا الغرض.