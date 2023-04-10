هل اعترف بالخطأ؟ فالفيردي يعلق أخيرًا على أزمة ضرب بايينا

أول ظهور لفيدريكو فالفيردي بعد أزمة ضربه أليكس بايينا

ظهر الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، في تدريبات فريقه أمس الأحد بشكل طبيعي بعد جدل أزمته الأخيرة مع أليكس بايينا، لاعب فياريال، لكنه رفض التعليق بوضوح على ما دار بينهما.

وهزم فياريال مضيفه ريال مدريد، يوم السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدوري الإسباني 3-2. لكن عقب المباراة اندلع جدل بسبب انتظار فالفيردي للاعب فياريال في مرآب السيارات في الملعب ولكمه في وجهه.

التقارير التي تداولتها الصحف من مقربين للاعب الأوروجوياني بررت فعلته باستهانة لاعب فياريال منه ومن زوجته في مباراة الكأس بين الفريقين وفي المباراة الأخيرة وبأنه قال له: "ابك الآن على ابنك الذي لن يولد". في الوقت الذي كان اللاعب وزوجته قد أعلنا عن معاناتها في حملها الثاني وقرب خسارتهما لنجلهما.

وقدم بايينا شكوى للشرطة أمس الأحد لكن ناديه فياريال لم يقدم شكوى ضد لاعب ريال مدريد.

وظهر فيدي في تدريبات فريقه أمس الأحد ووقع لجماهير ريال مدريد قميص الفريق وهي الفرصة التي انتهزتها "لا سيكستا ديبورتيس" لتسأله عما حدث: "هل تود قول شيء عما حدث؟"

رد فالفيردي على السؤال كان مقتضبًا وقال: "لا لا لا، أنا آسف".