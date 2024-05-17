"اعترض على حكم النصر" .. جيسوس ينفي تهمة مجاملة الهلال ويكشف مفاجأة عن سالم الدوسري

ماذا قال مدرب الهلال عن التعادل المثير أمام النصر؟

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أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، أن نتيجة المباراة كانت جيدة بالنسبة لهم، مقارنة بالنصر، خاصة وأن الفريق لا تزال لديه آمال في إنهاء الدوري دون خسارة.

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وتعادل الهلال مع مضيفه النصر بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، ليرفع الهلال، الذي حسم اللقب، رصيده إلى 90 نقطة، محافظًا على فارق الـ12 نقطة مع النصر الوصيف، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي عقب الديربي، إنه من الطبيعي أن يمر الفريق بفترات لا يسيطر فيها دائمًا على الكرة، خاصة إن كان المنافس في نفس المستوى، معربًا عن فخره بقدرة لاعبي الهلال على العودة في اللقاء وتفادي الخسارة، وأمله بإنهاء الموسم دون هزيمة في الدوري والفوز بلقب كأس الملك.

وأضاف جيسوس أن الهلال كانت لديه ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم لصالح ميشايل، فيما أشاد بالحارس المغربي ياسين بونو، قائلًا إنه حارس مميز، ولهذا تعاقد الفريق معه لينقذ مرمى الزعيم من الأهداف.

وأعرب جيسوس عن افتقاده لسالم الدوسري، جناح الهلال، الغائب عن المباراة لعدم الجاهزية، مضيفًا أن الدوسري سيكون قادرًا على المشاركة في المباريات المتبقية.

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ونوه مدرب الهلال بأنه لم يجلس مع إدارة النادي لمناقشة أمر تجديد عقده حتى هذه اللحظة، لعدم توفر الوقت المناسب، فيما أوضح أنه سيتم التحدث قريبًا، بما يحقق مصلحة الفريق ومصلحته.

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