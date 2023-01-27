اعتراف مثير بعد الانفصال.. شاكيرا: أقصد بيكيه بأغنيتي الأخيرة!

التصريحات تتلاحق بين الطرفين

ما كان محض تكهنات أثبتته شاكيرا بنفسها، حيث أكدت المطربة الكولومبية الشهيرة أن أغنيتها الأخيرة كانت مستوحاة في بعضها من "تجارب شخصية مرت بها".

وقالت شاكيرا في مقابلة على شبكة "سي بي إس": "نعم استخدمت خبراتي، في بعض الأحيان تفعل ذلك دون أن تدرك!".

وأضافت: " دون وعي تبدأ في التخلص من المشاعر التي تسببها الأشياء التي تحدث لك في الحياة الواقعية، والانفصال، وما إلى ذلك من أمور".

توضح شاكيرا في الوقت ذاته أن "الأمر لا يعني أن هناك شيئًا محددًا بعينه أرادت إيصاله، ولكن هناك طاقة غضب معينة تجاه بعض الأمور التي يشعر بها المرء مما حدث له، إنها طاقة معينة أكثر من كونها شيئًا ملموسًا، تغني بدلًا من كل ذلك".

"بدلت الروليكس بالكاسيو" .. شاكيرا تهاجم بيكيه وصديقته بأغنية جديدة!

وتصر شاكيرا رغم كل ذلك على أنها لا تحب "الاستعراض العاطفي" لأنها "تؤلف موسيقى عن مشاعر العالم بأسره وليس عن حياتي الخاصة التي لا يهتم بها أحد".