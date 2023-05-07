بـ"اعتراف فيفا".. التحكيم "سرق" لقب آسيا من الهلال

مرة أخرى.. تأكد تعرض نادي الهلال لـ"ظلم تحكيمي"، أدى إلى خسارة لقب دوري أبطال آسيا

shahid

بعيدًا عن الأخطاء الفنية التي ارتكبها الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، يبدو أن التحكيم؛ لعب دورًا كبيرًا للغاية، في خسارة الزعيم، لقب دوري أبطال آسيا 2022.

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وخسر الهلال، لقب دوري أبطال آسيا، ظهر أمس السبت؛ بعد السقوط بهدف مقابل لا شيء، أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، على ملعب "سايتاما 2002"، في إياب الدور النهائي؛ حيث انتهى لقاء الذهاب، في العاصمة السعودية "الرياض"، بالتعادل الإيجابي (1-1).

الخبير التحكيمي نواف شكر الله كشف عن تجاهل الحكم الصيني ما نينج، الذي أدار إياب النهائي بين الهلال وأوراوا، تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأشار في تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC"، إلى أن "فيفا"، بعد النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم قطر 2022، على ضرورة تطبيق الوقت الفعلي في المباريات.

وأوضح الخبير التحكيمي أن ما نينج احتسب 4 دقائق وقتٍ بدل ضائع، في مباراة الهلال وأوراوا؛ إلا أن اللعب توقف خلالها، لمدة دقيقتين تقريبًا.

وأكد نواف شكر الله، على أن الحكم الصيني لم يقم بتعويض هذا الوقت؛ حيث قام بإطلاق صافرة النهاية بعد الـ4 دقائق مباشرة؛ ما يعني حرمان الهلال من فرصة معادلة النتيجة.

وما ذكره شكر الله؛ يأتي استكمالًا للتأكيدات الصادرة من خبراء التحكيم، على تعرض الهلال لـ"ظلم كبير"، في مباراتي الذهاب والإياب؛ بعدم احتساب ركلتي جزاء؛ لكل من البرازيلي ميشيل ديلجادو والمهاجم الشاب عبدالله الحمدان.