اعتراف بالخطأ؟ قرار جريء من الاتحاد الأوروبي تجاه حكم لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد

تصرف يؤكد تعرض نيوكاسل للظلم ضد باريس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد حكم تقنية الفيديو، توماس كويتوسكي، في لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان نجح في خطف نقطة التعادل أمام نيوكاسل في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء مثيرة للجدل لينعش آماله في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر لحكم الفيديو توماس كويتوسكي أن يدير لقاء ريال سوسييداد وسالزبورج مساء اليوم، لكن اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا باستبعاده.

ولم يتم الكشف عن السبب وراء قرار "ويفا" ولكن حدوثه بعد أقل من 24 ساعة فقط بعد جدل قمة باريس ونيوكاسل يثير الكثير من التساؤلات.

وبعد التعادل بين باريس ونيوكاسل، جاء الفريق الفرنسي في الوصافة بعد المتصدر والذي حسم تأهله، بوروسيا دورتموند، بينما نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وسوف يواجه باريس نظيره دورتموند في الجولة المقبلة الحاسمة، بينما يلعب نيوكاسل ضد ميلان وكل الفريق لا يزال لديها الأمل في التأهل.