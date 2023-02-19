اعترافات مثيرة لوكيلة هالاند: يساوي مليار يورو وأتمنى ضم مبابي القادم

اعترافات مثيرة لوكيلة اللاعبين رافائيلا بيمنتا

كشفت رافائيلا بيمنتا، المحامية البرازيلية ووكيلة اللاعبين التي ورثت إدارة شركات مينو رايولا، عن أخبار بعض اللاعبين التي تتولى وكالتهم.

وتعتبر بيمنتا، الآن أقوى امرأة في عالم كرة القدم وتتولى وكالة 64 لاعباً من بينهم إيرلينج هالاند، وبول بوجبا، وجيانلويجي دوناروما، وماتيس دي ليخت و ماركو فيراتي.

وتحدثت المحامية في تصريحات صحفية عبر موقع "تلفوت" اليوم الأحد عن النجم الفرنسي كيليان مبابي وهالاند.

وقالت بيمنتا عن كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان: "لا أعرف ما إذا كان سيكون هناك مبابي قادم، إنه عبقري في كرة القدم وبصفتي وكيلة لاعبين أريد أن يكون لدينا عباقرة مثله، وهذا من شأنه أن يجعلني سعيدة للغاية بأن يكون لدينا التالي من مبابي وأتولى وكالته في أي وقت ".

وعن إرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي قالت: "أنا متأكدة من أنه يساوي مليار يورو، إنه المستقبل عمره وجودته وقدرته على التحسن، إنه بسيط للغاية غير معجب بالبهجة فهو يأكل اللازانيا قبل المباريات إنها سر تألقه، كما أنه لا يرى نفسه كشخص مهم".

جدير بالذكر أن بيمنتا أشرفت على عدة صفقات هامة أبرزها انتقال بول بوجبا إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد.