اعتراض غريب من إعلامي سعودي .. "ظهور الشماغ والعقال في دوري روشن لا يليق!"

مشهد فهد بن نافل بعد نهاية ديربي الهلال والنصر دفع أحدهم للاعتراض على الزي التقليدي!

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رغم أن "الشماغ والعقال" من الزي السعودي الأصيل إلا أن هناك من لا يرغب في رؤيته في ملاعب دوري روشن بغرابة بعد ظهور فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بهما.

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ابن نافل نزل لمضمار الملعب، وتحديدًا أمام الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، عقب نهاية ديربي الرياض أول أمس الجمعة، لاستقبال لاعبي فريقه، وجمعه حوار جانبي مع الدون، الذي اشتكى له من بعض أحداث اللقاء المزعجة بالنسبة له.

هذه اللقطة لفتت أنظار الجميع متسائلين عن كواليس ما دار في ذاك الحوار الجانبي، لكن الصحفي الرياضي متعب العواد كان له رأيًا آخر، واصفًا ظهور رئيس الهلال بالشماغ والعقال بأنه لا يليق.

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العواد كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مشهد الشماغ والعقال في دوري محترفين لا يليق في منظم اللعبة، ولا يليق عندما يشاهده العالم، بل لا يليق تحاور لاعب لتو خارج من الملعب، لو كان رئيس النصر في هذا المشهد لخرج المتعصبين في محاضرات دروش عن النظام وذائقة الدوري واحترام المشاهد وخرجت الانضباط في سلسلة (عقوبات)!".

مؤكد أن تغريدة الصحفي الرياضي أغضبت الكثيرين، لكن العواد برر رأيه بأن اللوائح تمنع بشكل عام نزول المسؤولين لمضمار الملعب بهدف الدخول لغرف خلع الملابس، حيث أن تلك الخطوة تتم من الأبواب الخلفية للاستاد، أما إن كان التوجه للغرف يتوجب المرور من أرض الملعب فنزول المسؤولين لا يحدث إلا بعد دخول اللاعبين والحكام للغرف.

يذكر أن الديربي انتهى بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15، ليتسع الفارق بينه وبين النصر لسبع نقاط، محتلين الصدارة والوصافة على الترتيب.

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