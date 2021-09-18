اعتراضات فسخ عقد باولينيو تثير غضب رئيس الأهلي

النفيعي ينتقد المعترضين على رحيل باولينيو

عبر ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، عن غضبه بسبب الاعتراضات التي أظهرتها جماهير الراقي خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي باولينيو.

الأهلي أعلن خلال الساعات الماضية، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع النجم البرازيلي باولينيو، بسبب ظروفه الخاصة، وبناء على طلب منه.

رئيس الأهلي عبر عن غضبه، خلال تغريدتين نشرهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشددًا على أن قرار فسخ التعاقد هو الأنسب للطرفين.

أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد !!

هل مطلوب من النادي ان يدفع راتب شهري يزيد عن مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواءاً كان صادق في عذره او لديه أسباب اخرى !

لن يبقى في الأهلي اي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي والأيام كفيلة بإثبات ذلك . — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 18, 2021

وجاء نص التغريدتين كالآتي: "اللاعب المحترف اللي يقول لناديه لا أريد أكمل (بدون سبب منطقي)، وتحاول معه إدارة نادي كثيرًا بدون فائدة، وتلمس عدم رغبة اللاعب في الاستمرار من خلال أداءه داخل الملعب، وهي تعلم أنه يستطيع أن يعطي أكثر، فخزينة النادي أولى من راتب عالي بدون فائدة، النادي أهم من أي لاعب".

النفيعي تابع: "أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد، هل مطلوب من النادي أن يدفع راتب شهري يزيد عن مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواءً كان صادقًا في عذره أو لديه أسباب أخرى".

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وأنهى رئيس الأهلي حديثه برسالة قوية قال فيها: "لن يبقى في الأهلي أي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محلي أو أجنبي، والأيام كفيلة بإثبات ذلك".

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن فسخ عقد باولينيو، بعدما أكد اللاعب لإدارة الأهلي على أنه يريد الرحيل بسبب حريق منزله في البرازيل، وأيضًا معاناة والدته من المرض.

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