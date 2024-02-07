اعتذرت عن "الانفعال".. زوجة نجم تشيلسي تحاول تصحيح الأوضاع!

مأزق للنجم البرازيلي..

اعتذرت إيزابيل، زوجة البرازيلي تياجو سيلفا لاعب تشيلسي عن الانفعال الذي بدر منها عبر تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي عقب هزيمة تشيلسي من وولفرهامبتون 4-2 في الدوري الإنجليزي.

وكانت إيزابيل قد كتبت قبل صافرة النهاية على موقع "إكس": "حان الوقت للتغيير، إذا انتظرت أكثر من ذلك فسيكون الأوان قد فات".

واعتذرت إيزابيل عن هذا التسرع الذي بدر منها، كاتبة على نفس المنصة إنها "آسفة لأن غضبها الشخصي كمشجعة متحمسة لتشيلسي قد تسبب في مثل هذا الأمر".

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وأضافت: "أنا شغوفة بالفريق، أفرح للانتصارات وأشعر بالحزن بسبب الهزائم".. على حد تعبيرها بعد الهزيمة المفاجئة للبلوز من وولفرهامبتون.

ووضعت زوجة تياجو سيلفا زوجها في مأزق محرج، كون تغريدتها الأولى تعني بوضوح رغبتها في تغيير المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يلعب البرازيلي تحت إمرته في الوقت الراهن.