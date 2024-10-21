"أشعر بحاجة إلى الاعتذار".. مورينتس: كانوا يلقون الموز على روبرتو كارلوس وكنا نضحك!

"أتمنى القضاء على العنصرية"

شارك فرناندو مورينتس لاعب ريال مدريد السابق، في جلسات نظمتها رابطة الليجا لبحث سبل مكافحة الكراهية في ملاعب كرة القدم الإسبانية.

واسترجع مورينتس بعض المواقف التي عاشها خلال مسيرته الكروية في غرفة ملابس ريال مدريد، معربًا عن شعوره "بالحاجة إلى الاعتذار أحيانًا".

وأضاف: "رغم عدم وجود عنصرية صريحة في غرفة الملابس، إلا أننا كنا نتعامل مع الكثير من الأمور التي تحدث من المدرجات بشكل عادي".

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وزاد: "لعبت مع كلارين سيدورف وكلود ماكيليلي وروبرتو كارلوس، تعرضوا للإهانات في الملاعب ولم نفعل شيئًا، بل كنا نضحك، كانوا يعانون مع عائلاتهم، الآن مع مرور الوقت عندما أذهب إلى الملاعب أقول لنفسي كم تغير كل شيء".

وأوضح: "يمكنك الآن تقديم شكوى ضد أي شخص يزعجني، كانوا يوجهون لي الإهانات لأنني ابن شرطي، أرى تطورًا كبيرًا لأنني أذهب إلى الملاعب وأرى الفارق".

وختم: "يجب إبعاد هؤلاء الأشخاص ليس فقط عن الملاعب، ولكن عن المجتمع بأكمله، أتمنى القضاء على العنصرية تمامًا".