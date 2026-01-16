فيديو | انشغل بالاعتذار بدلًا من الاحتفال .. السر وراء تصرف لامين يامال بعد تسجيل هدفه الحاسم أمام راسينج!

عاش نادي برشلونة يوم الخميس تجربة مثيرة في مباراة كأس الملك ضد راسينج سانتاندير. بعد أن فشل الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية في تحقيق التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، حسم لامين يامال المباراة لتصبح النتيجة (0-2). ومع ذلك، لم يحتفل الإسباني مباشرة بعد هدفه الحاسم.

قدم سانتاندر، المتصدر في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، مقاومة قوية لبرشلونة. فبعد أن سجل فيران توريس الهدف الأول 0-1 بعد أكثر من ساعة، واصل الفريق الأقل حظاً القتال.

في الدقيقة 94، كان سانتاندير قريبًا من التعادل بعد خسارة برشلونة للكرة، حصل مانيكس لوزانو على فرصة سانحة أمام جوان جارسيا وكان عليه أن يمرر الكرة إلى زميله أندريس مارتين، لكنه اختار أن يسجل بنفسه وفشل.

بعد دقيقة واحدة، وصلت تمريرة عميقة إلى يامال، الذي كان لديه كل الوقت والمساحة لتمرير الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي. لكن تمريرة يامال غير الدقيقة وصلت إلى المهاجم البولندي. التقط رافينيا الكرة وأرسلها إلى يامال الذي سجلها في النهاية.

كان ليفاندوفسكي غير راضٍ بشكل واضح عن تمريرة يامال وأشار بيديه أنه كان يريد أن تكون الكرة عند قدميه. بعد تمريرة رافينيا، مد ليفاندوفسكي ذراعيه مرة أخرى، ثم سار بهدوء نحو صاحب الهدف.

مباشرة بعد أن سجل يامال هدفه، استدار ورفع يديه عدة مرات إلى ليفاندوفسكي بنظرة مذنبة وهو يعتذر. في لقطة الكاميرا التالية، يمكن رؤية يامال يقول شيئًا إلى ليفا، على الرغم من أن محتوى الكلام غير معروف.

بفضل فوزه في إل ساردينيرو، تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس الملك ويمكنه الآن التركيز على مباراة الأحد. حينها سيواجه رجال المدرب هانزي فليك ريال سوسيداد في سان سيباستيان.