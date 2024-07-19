اعتذار رسمي .. شقيقة رئيس الأرجنتين تنزع فتيل أزمة دبلوماسية مع فرنسا بسبب أغنية إنزو

قبل أسبوع من لقاء الرئيسين في افتتاح الأولمبياد

هدأت كارينا مايلي شقيقة رئيس الأرجنتين والأمينة العامة لمؤسسة الرئاسة، من نيران الصراع المشتعلة مع الحكومة الفرنسية، على خلفية أزمة الأغنية العنصرية.

ونشر إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز على كولومبيا، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من ذوي الأصول الأفريقية.

واعتذرت كارينا مايلي، للسفير الفرنسي لدى بلادها عقب التصريحات التحريضية التي أدلت بها فيكتوريا فيلارويل نائبة الرئيس الأرجنتيني ضد فرنسا، عندما كتبت: "لن تخيفنا أي دولة استعمارية بسبب أغنية أو قول حقائق لا تريد الاعتراف بها، كفى تظاهر أيها المنافقون".

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وبحسب ما ورد في صحيفة "لا نسيون"، أوضحت كارينا مايلي للسفير الفرنسي رومان نادال، أن فيكتوريا ذهبت بعيدًا في هجومها على فرنسا، بينما قبل السفير قبل اعتذارات شقيقة الرئيس الأرجنتيني.

وجاء اعتذار كارينا، كوسيلة لتخفيف التوتر مع دولة حليفة في أوروبا، فيما من المتوقع أن يصل الرئيس الأرجنتيني إلى فرنسا الأسبوع المقبل لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، وسيلتقي وقتها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.