"اعتدنا الانتقادات" .. المسحل يدافع عن خيارات مانشيني الغريبة

تعرف على رد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الانتقادات تجاه مانشيني

حرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الرد على الانتقادات التي وجهت إلى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي.

وكانت بعض الانتقادات قد وجهت إلى مانشيني خلال الأيام الماضية، بعد إعلانه عن قائمة الأخضر، وذلك بعدما استبعد فراس البريكان ومحمد كنو وسلطان الغنام.

وقال المسحل خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "لا توجد قائمة للمنتخب تصدر إلا ويكون عليها خلاف، والمدرب دائمًا ما يكون أكثر شخص حريص على انضمام لاعبين يترجمون أهدافه، ونحترم خيارات المدرب".

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وأضاف: "بعض اللاعبين لا يُشاركون رفقة أنديتهم عدد الدقائق المطلوبة، وهناك تنسيق بين الجهاز الفني بالمنتخب والأجهزة في الأندية".

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره باكستان، في أولى المباريات، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2026، بالإضافة إلى كأس آسيا 2027.