ليست مجرد لقطة .. "اعتداء راغد النجار على عبد الإله العمري يستلزم احتساب ضربة جزاء ضد النصر!"

خبير تحكيمي يثير الجدل أكثر حول لقطة راغد النجار والعمري!

SHAHID

بينما انشغل جمهور النصر السعودي بتوضيح حقيقة لقطة اعتداء حارس فريقه راغد النجار على زميله عبد الإله العمري في مواجهة ضمك بالأمس، هناك من أثار الجدل تحكيميًا حول اللقطة نفسها!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي بالأمس حقق الفوز أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وأثناء اللقاء، أنقذ العمري انفرادًا صريحًا من أمام لاعب الخصم، محولًا الكرة لضربة ركنية، ليتجه إليه الحارس ضاربًا إياه على رأسه في محاولة لتحفيزه، بينما فسرها البعض أنه اعتدى عليه بالضرب ووجه اللوم له في ظل الأخطاء الدفاعية التي وقع بها الفريق بشكل عام طوال المباراة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الخبير التحكيمي محمد فودة زاد الجدل برأيه حول هذا الموقف، إذ أكد أنها تستدعي في بعض الحالات احتساب ضربة جزاء، إذ قال عبر برنامج "أكشن مع وليد": "ضرب على رأس الزميل، لا أستطيع إلا الحكم على الحالة التي أمامي، أما الحديث عن دعمه له والشد من أزره فأنا لا أحكم على النوايا، إنما الظاهر لي أن لاعب ضرب زميله، هذه المادة في القانون المادة 12 الأخطاء وسوء السلوك الصفحة 108 يجب إنذار اللاعب ولو كان الحكم اتخذ بها قرارًا داخل منطقة الجزاء أثناء سير المباراة لاحتسب جزائية، ولو كانت أثناء سير المباراة وخارج المنطقة لاحتسب ركلة حرة مباشرة، أما اللعب لو كان متوقفًا يمنحه إنذارًا ويستأنف حسب الحالة".

لكن الخبير التحكيمي سمير عثمان خالفه الرأي، موضحًا أن هناك روحًا للقانون، ولا يمكن أن يحتسب مثل هذه الحالة ضربة جزاء في أي حالة من الأحوال.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، فيما يحل ضمك في المركز الـ11 بعشر نقاط فقط.

SHAHID