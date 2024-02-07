اطمئنوا في ريال مدريد.. مبابي وحش آدمي غير قابل للكسر!

مجاملات الحكم كادت تدمر الجوهرة الفرنسية

قاد النجم كيليان مبابي، فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز عريض ومستحق على ستاد بريست بنتيجة (3-1)، اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا.

مبابي كعادته لعب دور البطولة في فوز النادي الباريسي، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 34، ثم سجل دانيلو الهدف الثاني (37)، وأخيرًا جونزالو راموس (90+4).

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ما قدمه مبابي في مباراة بريست..

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كيليان صاحب شفرة فك الاشتباك

كان واضحًا أن مبابي ينوي على تدمير الضيف بريست من البداية، لكن واجهه سوء حظ كبير هو وباقي الفريق في إنهاء الهجمات.

إلا أن صمود الخصم لم يدم أكثر من 34 دقيقة، حتى استطاع كيليان أن يفض عذرية شبكاهم، بقذيفة لا تصد، مستغلًا هدية من مدافع بريست في التمرير.

كما أنه لم يهدأ ولولا العارضة وتألق الحارس لأنهى الشوط الأول بهاتريك خاص، فيما لم يهبط مستواه في الشوط الثاني وكان صاحب التمريرة المفتاحية في الهدف الثالث الذي قتل المباراة.

هداف لا يرحم منافسيه

أشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مبابي بهدفه اليوم في بريست، يتجاوز حاجز الـ30 هدفًا في جميع المسابقات مع باريس، وذلك في أقل من 29 مباراة، ليعتلي قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد شارك النجم الفرنسي في 50 هدفًا خلال 28 مباراة لعبها في كأس فرنسا (سجل 35 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة)!

وبذلك تصبح بطولة الكأس هي الساحة المفضلة للوحش الفرنسي، حيث أوضحت الشبكة العالمية، أن مبابي سجل 11 هدفًا في آخر 4 مواجهات له في المسابقة.

الوحش الفرنسي غير قابل للكسر

عادة ما يتعرض أصحاب المهارات الفنية للكثير من الإصابات بسبب التدخلات الخشنة لوقفهم، إلا أن ما حدث مع كيليان الليلة في مباراة بريست، يؤكد أنه "وحش غير قابل للكسر".

ففي أقل من دقيقة تعرض لضربتين مؤلمتين من نفس اللاعب ليليان براسير، حيث تدخل على ركبته في الأولى ورغم ذلك لم يشهر له الحكم الكارت الأصفر، والذي كان بمثابة تأشيرة لخروج الأحمر وطرد اللاعب الذي سبق وحصل على إنذار في الشوط الأول.

موقف الحكم الغريب، دفع اللاعب الفرنسي مرة أخرى للتعدي على مبابي بعد نفس اللعبة بـ30 ثانية فقط، لكن بخشونة أكثر، حيث دهس كاحله لينتفض لاعبو باريس والجمهور ويجبر الحكم على طرده بالبطاقة الثانية.

ووضعت جماهير باريس سان جيرمان وريال مدريد الطامع في الظفر بالجوهرة الفرنسية في الصيف المقبل، يدها على قلبها من إصابة كيليان، لكنه وقف على قدميه وحتى لم يغادر الملعب للعلاج واستكمل اللقاء كاملًا وكان سببًا رئيسيًا في الفوز.