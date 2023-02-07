اطردوهم من البطولة .. أندية الدوري الإنجليزي تطالب بهبوط مانشستر سيتي!

النادي الإنجليزي يواجه عقوبات صارمة في حالة ثبوت التهم الموجهة ضده

يبدو أن الجميع لا يحب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي! أندية البطولة بأكملها تطالب بهبوط الفريق وطرده تمامًا من المسابقة.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت أمس، الإثنين، عن اتهام سيتي بالتورط في أكثر من 100 انتهاك للوائح البطولة، والقيام بإخفاء المصدر الحقيقي لتمويل النادي، مع الاكتفاء بالإعلان فقط عن جزء الرواتب المدفوعة للاعبين والمدربين.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن منافسي سيتي يبحثون عن العقوبة المناسبة للفريق، بوجود مقترحات بهبوطهم إلى دوري الدرجة الأولى ومغادرة الدوري الإنجليزي بشكل كامل.

ونشرت تصريحات لرئيس أحد الأندية يقول خلالها:"إذا ثبتت هذه التهم فلابد من وجود عقوبة مناسبة، والشيء الوحيد المناسب هو هبوطهم إلى دوري الدرجة الأولى لأننا نتحدث عن انتهاكات استمرت لمدة 10 سنوات كاملة، لذلك نريد من المسابقة أن تتخذ القرار الصحيح".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في بيان رسمي عن ترحيبه بعملية التحقيقات في الاتهامات المذكورة، وشدد على ضرورة النظر بنزاهة للأدلة القاطعة التي يمتلكها النادي لدعم موقفه.

جدير بالذكر أن القضية التي تغطي جميع المعاملات المالية لسيتي بين عامي 2009 و2018، تم إحالتها إلى لجنة مستقلة لاتخاذ القرار النهائي وفرض العقوبة اللازمة في حالة ثبوت التهم المذكورة.