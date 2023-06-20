اضبطوا ساعاتكم! .. مالك إنتر ميامي يعلن موعد الظهور الأول لليونيل ميسي

خورخي ماس يكشف أول مباراة رسمية لميسي بقميص إنتر ميامي

وأخيرًا، كشف خورخي ماس؛ مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن موعد أول ظهور رسمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص ناديه الجديد.

ليو أعلن رسميًا قبل أسابيع، موافقته على عرض النادي الأمريكي، رافضًا عرض الهلال السعودي ومنهيًا محاولات ناديه السابق برشلونة الإسباني، لاستعادته، بداعي مروره بأزمة مالية.

ونقل موقع "Fox Sports" الأمريكي تصريحات على لسان مالك إنتر ميامي، إذ قال: "ميسي سيشارك لأول مرة مع الفريق في 21 يوليو المقبل حيث مواجهة كروز أزول المكسيكي، في كأس الدوري، والتي سيستضيفها ملعب إنتر ميامي".

وأوضح ماس أن التوقيع الرسمي مع الأرجنتيني لم يتم بعد، إذ تتبقى اللمسات الأخيرة، إلا أن الموقع الأمريكي أشار إلى أن المدة المحتملة للعقد عامان ونصف مقابل ما يتراوح بين 50 لـ60 مليون دولار سنويًا، مع خيار التجديد لموسم آخر.

يذكر أن ميسي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم المنقضي في ظل نهاية عقده، وعدم رغبته في التجديد، إثر توتر علاقته بالجماهير.