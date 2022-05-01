أصلها عربي .. لماذا ترفع جماهير ليدز الأحذية لجمهور مانشستر يونايتد؟

تحتوي بعض هتافات كرة القدم على قصص خلفية غريبة، ومن بينها تلك التي تتضمن خلع مشجعي ليدز أحذيتهم وهم يغنون عن كرههم لمانشستر يونايتد.

وكانت الجماهير الغاضبة قد فعلت ذلك في مواجهة فريقهم أمام مانشستر سيتي يوم أمس والتي انتهت بالخسارة برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة بعض الأفعال الغريبة من مشجعي ليدز بإلقائهم لبعض الأشياء داخل الملعب، لكن الأغرب هو الهتاف الموجه لفريق الشياطين الحمر.

ما هو الهتاف وما خلفيته؟

هتف الجماهير بصورة غاضبة: "اخلع حذائك إذا كنت تكره مانشستر يونايتد".

ويرجح أن تعود جذور تلك الحركة إلى الثقافة العربية، في حين أن إظهار نعل الحذاء يُعتبر إهانة، حيث يتلامس النعل باستمرار مع الأوساخ على الأرض.

واستخدم مشجعو ليدز هذه العادة لتحقيق غاياتهم الخاصة في مناسبات قليلة، بما في ذلك هتافهم "اخلع الحذاء إذا كنت تكره كين بيتس" الموجه إلى مالك النادي السابق الذي لا يحظى بشعبية.

لماذا يهتف الجماهير ضد مانشستر يونايتد؟

التنافس الرياضي بينهما يمثل العداوة الراسخة بين مقاطعتي يوركشاير ولانكشاير، حيث بدأت مع حروب الورود، وهي سلسلة من الحروب الأهلية التي دارت بين البيوت الملكية على عرش إنجلترا في القرن الخامس عشر.

وتتوافق ألوان قمصان كل فريق منهما مع الوردة التي تمثل المقاطعة التاريخية، ليدز يرتدي القميص الأبيض الذي يشبه وردة يوركشاير ومانشستر يونايتد بقميص أحمر مثل وردة لانكشاير.

والتنافس المباشر بين مدينتي ليدز ومانشستر، نشأ مع بداية الثورة الصناعية في بريطانيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث كانت تمر الدولة بمرحلة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي.

وفي القرن التاسع عشر شيدت مدينة ليدز قاعة مثيرة للإعجاب، لترد مانشستر من خلال تشييد أعمال معمارية مذهلة، لتزداد حدة التنافس.

والصراع الكروي بين الفريقين كان في قمته، قبل هبوط ليدز يونايتد وغيابه عن الدوري الإنجليزي لسنوات طويلة، بينما ظل مانشستر محتفظًا بمكانته رغم التعثرات.

ولكن الآن، ومع عودة ليدز للبطولة الإنجليزية واستمرار الفريق فيها لمواسم متلاحقة، يبدو أن الجماهير تود أن تفتح الخلاف من جديد وإخراجه للنور.

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