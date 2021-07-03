ما هي إصابة الشناوي؟ وهل يلحق بمباراة الأهلي وسموحة؟
قبل مباراة الأهلي وسموحة بسويعات، خرجت أخبار تشير إلى تعرض قائد الشياطين الحمر محمد الشناوي للإصابة في تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة.
يأتي ذلك بعد اختيار الحارس الأول للمارد الأحمر والفراعنة ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وبعد أن أعلن النادي الأهلي عن القائمة المشاركة في مباراته في الدوري المصري الممتاز.
فما هي إصابة الشناوي التي تعرض لها في التدريب؟ وهل يشارك في مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز؟
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كيف تعرض محمد الشناوي للإصابة؟
لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن إصابة الشناوي في مران النادي الأهلي، وبالتالي لم يتم الكشف رسميًا عن كيفية تعرضه للإصابة.
لكن بحسب الأخبار المنتشرة، فقد تعرض محمد الشناوي للإصابة بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي المارد الأحمر، وبعد أن اشتكى من بعض الآلام قام الجهاز الطبي بفحصه للوقوف على حالته.
ما هي إصابة الشناوي؟ وهل يشارك في مباراة الأهلي وسموحة؟
لا توجد أي أنباء رسمية من النادي الأهلي تحدثت عن طبيعة إصابة الشناوي، لكن نقل أحد المواقع المصرية تصريحات على لسان مصدر له في الشياطين الحمر عن الأمر.
وبحسب ما نُشر، فإن اللاعب بعد أن تم فحصه بشكلٍ دقيق من قبل الجهاز الطبي للأهلي، أكد أنه لا يعاني من أي إصابة وأنه سيكون جاهزًا لمباراة الأهلي وسموحة.
ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة؟
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز هو غدًا الأحد 4 يوليو 2021.
وستنطلق صافرة بداية المباراة التي ستقام في ستاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ما هي قائمة الأهلي لمباراة سموحة؟
كما سبق الذكر، تعرض محمد الشناوي للإصابة بعد إعلان الأهلي عن قائمته لمباراة سموحة، والتي جاء حارس الشياطين الحمر ومنتخب مصر على رأسها، فيما غاب عنها بدر بانون للإيقاف.
|المركز
|اللاعبون
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
|الدفاع
|ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - سعد سمير - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول
|الوسط
|أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - حمدي فتحي
|الهجوم
|محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - مروان محسن - جونيور أجايي - صلاح محسن - محمد شريف