ما هي إصابة مبابي؟ وهل يلحق بمباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا؟

بعد أن تعرض لإصابة قوية في مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان في نهائي كأس فرنسا ما هي إصابة كيليان مبابي وهل يلحق بمباراة أتالانتا في دوري الأبطال؟

أحمد رضوان | تويتر

يعد كيليان مبابي واحدًا من أهم اللاعبين الشباب في عالم كرة القدم، فبعد ظهوره الملفت مع موناكو منذ سنوات أصبح أحد أهم نجوم باريس سان جيرمان ، وحتى أن الكثيرون أصبحوا يعتبروه الأهم بالنسبة للفريق حتى في وجود نيمار.

واجه الفريق العاصمي سانت إتيان في نهائي كأس فرنسا 2020، ونجح في الفوز بهدفٍ نظيف لكنه خسر نجم المنتخب الفرنسي الذي تعرض لإصابة قوية في المباراة.

المزيد من الفرق

حدثت إصابة مبابي بعد تدخل قوي من المدافع بيرين، وبعد أن منحه الحكم البطاقة الصفراء عاد في قراره وسحبها ورفع في وجهه البطاقة الحمراء، وذلك بعد أن وقف على قوة وخشونة التدخل على قدم اللاعب الشاب.

فما هي إصابة مبابي؟ وهل يغيب عن مباراة أتالانتا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ؟

ما هي إصابة مبابي؟

بعد انتهاء مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان في نهائي كأس فرنسا، خضع اللاعب لكشف مبدأي تبين من خلاله مدى الإصابة.

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ — Justin (@jutin__) July 24, 2020

أشار الكشف إلى وجود التواء شديد في كاحل القدم اليمنى، لكن التقرير الطبي طمأن الجماهير بعدم تأثر الأوتار بهذا التدخل.

وبحسب بيان نادي باريس سان جيرمان، فإن مبابي سيخضع للفحوصات الطبية مرةً أخرى يوم الثلاثاء للوقوف على حالته، ولتحديد مدة غيابه.

هل يغيب مبابي عن مبارااة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا؟

بحسب التشخيص المبدأي لإصابة مبابي، فإن مدة غيابه ستتراوح بين 10 إلى 15 يوم، وهو ما يعني أنه سيعود للملعب في 7 أغسطس القادم على أقصى تقدير.

هذا يعني أن كيليان مبابي سيغيب عن نهائي كأس الرابطة بين باريس سان جيرمان وليون ، والذي سيلعب يوم الجمعة القادم 31 يوليو 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441، كذلك سيغيب عن مباراة سوشو الودية التي ستلعب في 5 أغسطس .

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا هو 12 أغسطس القادم، وهو ما يعني أنه مبابي سيلحق بنسبة كبيرة بالمباراة، لكن قرار إشراكه سيكون في يد الجهاز الطبي وتوماس توخيل المدرب وفقًا للياقته البدنية.