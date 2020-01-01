ما هي إصابة رونالدو التي تعرض لها في مباراة يوفنتوس ولاتسيو؟

تعرف على إصابة كريستيانو رونالدو التي أجبرته على الخروج من مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وما هي مدة غيابه؟

يعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويُصنّف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رُشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وهو أحد أكثر اللاعبين فوزًا بهما.

لعب رونالدو لأندية كبيرة في كرة القدم، فبدايته كانت مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ثم انتقل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنه إلى نادي ريال مدريد، وذلك قبل أن يستقر في نادي يوفنتوس الإيطالي.

واجه يوفنتوس اليوم لاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي ، وكانت هذه المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو في السيري آ بعد العودة من الإصابة بفيروس كورونا، وهي الثانية بعد مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا ، لكنه خرج متأثرًا بالإصابة.

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فما هي إصابة كريستيانو رونالدو وما هي فترة غيابه؟ جول ينقل لك الإجابة.

كيف حدثت إصابة كريستيانو رونالدو؟

استضاف ملعب أوليمبيكو في روما مباراة يوفنتوس ولاتسيو التي كانت الأولى لرونالدو بعد الشفاء من فيروس كورونا، وشارك البرتغالي في المباراة كأساسي ونجح في تسجيل هدف السيدة العجوز الوحيد في الدقيقة 15، وذلك قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ارتدت كرة عرضية من دفاعات البيانكونيري إلى أمام منطقة الجزاء، فانطلق كريستيانو رونالدو للوصول لها قبل لويس ألبيرتو الذي كان على وشك التسديد، وبالفعل ركل الكرة لكن معها قدم رونالدو.

على الفور دخل الجهاز الطبي ليوفنتوس إلى أرضية الملعب وتلقى البرتغالي العلاج اللازم، لكنه لم يستطع إكمال المباراة وخرج في الدقيقة 76 ودخل بدلاً منه ديبالا.

ما هي إصابة كريستيانو رونالدو؟

التقطت الكاميرات حديث لرونالدو مع بيرلو وهو يخرج من الملعب وهو يشير باتجاه كاحله، ما يعني أنه خرج بسبب شعوره بآلام في الكاحل.

بعد خروجه من الملعب تلقى كريستيانو رونالدو العلاج اللازم، وظهر أحد أعضاء الجهاز الطبي وهو يقوم بربط قدمه.

وعقب المباراة أكد المدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو أن سبب مغادرة رونالدو لم يكن فنيًا، ولكن النجم البرتغالي عانى من إصابة واضطر إلى الخروج.

وأضاف: "رونالدو لاعب أساسيًا، ولكنه للأسف كان يعاني من مشكلة في الكاحل واضطر إلى المغادرة، سنقيم الحالة ونعرف مدى خطورة الأمر".

ما هي مدة غياب رونالدو؟

لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بشكلٍ قاطع بالتأكيد إلا بعد خضوع رونالدو للفحوصات، وخروج البيان الرسمي من نادي يوفنتوس اليوم أو غدًا.

لكن، بحسب المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن التشخيص المبدئي لإصابة كريستيانو رونالدو هي التواء في الكاحل، ولا تبدو الإصابة خطيرة مع خروج اللاعب سيرًا على قدمه.

في هذه الحالة، فإن مدة غياب رونالدو عن الملاعب ستتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع على أقصى تقدير، وهي مدة علاج التواء الكاحل من الدرجة الأولى.