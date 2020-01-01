ما هي إصابة فان دايك؟ وهل يغيب عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تعرض فيرجيل فان دايك لإصابة قوية في مباراة ليفربول وإيفرتون أجبرته على الخروج مبكرًا، فما هي إصابة فان دايك وهل يلحق بمباراة ليفربول في دوري الأبطال؟

لا شك أن فيرجيل فان دايك هو أحد ركائز الجيل الحالي من ليفربول ، فهو المدافع الذي تغير وجه الريدز مع وصوله منذ موسمين، وهو منسق أداء خط الدفاع وحائط الصد الأول الذي منح صلاح وماني وفيرمينو الحرية وحررهم من الأعباء الدفاعية.

كان عشاق كرة القدم يوم السبت 17 أكتوبر على موعد مع نسخة جديدة من واحد من أعنف الديربيات في العالم، وهو ديربي الميرسيسايد الذي جمع بين ليفربول وإيفرتون في الجوة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، وخلال المباراة بل في الدقائق الأولى تعرض فان دايك لإصابة قوية.

خرج الهولندي في أعقاب هذه الإصابة من الملعب لاستكمال العلاج، لكن بهد ذلك غادر الملعب تمامًا لاستكمال الفحوصات، ودفع كلوب بجو جوميز بدلاً منه، ليبدأ القلق بين مشجعي الريدز في جميع أنحاء العالم.

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كيف حدثت إصابة فان دايك؟

في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، احتسب الحكم ركنية من اليمين لصالح ليفربول ، فتقدم فان دايك في محاولة لتسجيل هدف الريدز الثاني في الديربي وهدفه الأول في المباراة لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

لعبت الركنية وارتدت من دفاع إيفرتون، فوصلت لفابينيو أمام منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية رائعة إلى يمين منطقة الجزاء، فانطلق لها فان دايك وبيكفورد للحاق بها، وبالفعل وصل الهولندي أولاً ولمس الكرة فاصطدم به الحارس الإنجليزي.

كان هناك شك في ركلة جزاء، لكن بعد عودة الحكم للفيديو، تبين أن فيرجيل فان دايك كان في موقف تسلل، وبالتالي فإن واقعة التسلل هي السابقة للخطأ وبالتالي لم تحتسب ركلة الجزاء.

ما هي إصابة فان دايك؟

لم يصدر أي بيان رسمي من ليفربول يوضح حالة فيرجيل فان دايك، لكن المؤشرات الأولى تشير إلى أنها إصابة في الركبة اليمنى.

مع سقوط فان دايك أمام بيكفورد، بدأ في مسك ركبته اليمنى متألمًا حتى دخل الفريق الطبي المعالج الذي قدم له الإسعافات الأولية اللازمة، ثم دار الهولندي حول الملعب سيرًا على الأقدام وهو الخبر الجيد، فطالما استطاع المشي فإن الإصابة بالتأكيد ليست بتلك القوة.

فان دايك خرج مصابًا بعد تدخل عنيف من الحارس بيكفورد 😳 pic.twitter.com/2tJnsXFdZY — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 17, 2020

تحدث يورجن كلوب عن واقعة إصابة فان دايك بعد مباراة ليفربول وإيفرتون حيث قال: "لم أراها مرة أخرى، لكن الأمر استغرق بعض الوقت، ومن الواضح أنه لم يكن تسللًا كبيرًا للغاية وأخرجه جوردان بيكفورد من المباراة. لم أرها مرة أخرى، لقد رأيتها لفترة وجيزة فقط".

هل يلحق فان دايك بمباراة ليفربول وأياكس في دوري الأبطال؟

لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بشكلٍ قاطع بالتأكيد حتى خضوع فان دايك للفحوصات وإعلان ليفربول الوقت اللازم لعلاجه.

لكن كما هو معلوم للجميع، فإصابات الركبة عادةً ما تستغرق بعض الوقت للتعافي والتأهيل، وهو ما يشير إلى أن فرصة لحاق فيرجيل فان دايك بمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا تبدو صعبة، فموعد المباراة هو يوم الأربعاء القادم 21 أكتوبر 2020.