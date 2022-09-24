إصابة دموية مٌروعة لرونالدو تثير الذعر في البرتغال

خضع لاختبار الارتجاج بالملعب

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مروعة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الاوروبية، مساء اليوم، السبت، أمام المنتخب التشيكي.

الإصابة حدثت عندما حاول صاحب الـ37 سنة الحصول على الكرة في التحام مع الحارس التشيكي توماس فاكليك، حيث قام الأخير بلكم الكرة بعيدًا بينما تلقى رونالدو ضربة قوية في أنفه.

ووسط حالة من المخاوف حول معاناة رونالدو من مشكلة خطيرة، قام الجهاز الطبي بالنزول سريعًا إلى أرض الملعب لعلاج مهاجم مانشستر يونايتد.

ماذا حدث لرونالدو أمام التشيك؟

لقطات الإعادة كشفت عن تعرض لرونالدو لضربة بالكوع في أنفه من حارس التشيك الذي لم يقصد إيذاء المهاجم البرتغالي، وشوهد نجم يونايتد بكمية كبيرة من الدم في أنفه وحوله، وظهر في حالة ذهول وهو جالس على العشب بينما كان زملائه يتفقدون حالته.

وقضى الفريق الطبي لمنتخب البرتغال بعض الوقت في لصق الجرح على أنف رونالدو، قبل إخضاعه لاختبار الارتجاج، ليخرج من الملعب لتطهير الدم المتبقي.

وعاد بعدها رونالدو بشكل طبيعي إلى أرض الملعب ولم يخرج وواصل اللعب في ليلة حافلة بالأوقات الصعبة له، حيث أضاع فرصة سانحة للتسجيل ولم يظهر بأفضل مستوياته.

كيف يبدو موسم رونالدو؟

النجم البرتغالي عاش فترة صعبة جدًا في الصيف، بسبب رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولكنه فشل في الحصول على العرض المناسب.

واستمر رونالدو مع يونايتد هذا الموسم، ولم ينجح في التسجيل سوى مرة واحدة فقط أمام شيريف تيراسبول المولدوفي في بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب المهاجم المخضرم 6 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي دون ترك أي بصمة واضحة بفريق المدرب إريك تين هاج.