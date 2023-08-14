اشتعال في الرياض! كوستاس تاكاس يسخر من مدربه واشتباك بالأيدي بين لاعبين

ماذا يحدث في فريق موسم الرياض؟

شهد الموسم الأول لفريق نجوم الرياض خلال بطولة "One Future Football" وهي أول دوري عالمي رقمي لكرة القدم في العالم، مشاكل وأزمات في الفريق لم يتوقعها الجماهير.

وبدأ النادي السعودي بداية رائعة بالفوز في أول مباراتين لكن منذ ذلك الحين لم يحقق سوى فوزًا واحدًا من 11 مباراة وأصبح في المراكز المهددة بالهبوط.

وكانت أول بوادر المشاكل في المعسكر خلال الجولة الثامنة عندما دخل المدافع أحمد عاشور وحارس المرمى عادل سالم في معركة بالأيدي أثناء التدريبات وكان لا بد من تفكيكهما، وأوقف النادي عقوبة عاشور عند مباراة واحدة فقط.

واستمر التوتر بين اللاعبين وفريق الإدارة وكان يتصاعد خلال الأسابيع القليلة الماضية وتردد أن المهاجم البرازيلي سيركويرا دخل في مشادة كلامية مع المدربين في رحلة العودة من البرازيل.

وتصاعد هذا التوتر أكثر هذا الأسبوع عندما عبر لاعب خط الوسط كوستاس تاكاس، عن مشاعره بعد الهزيمة بنتيجة 2-0 أمام فريق طوكيو للشباب في الرياض.

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ووفقًا لجول، فإن تاكاس الذي لم يبدأ المباراة بسبب الإصابة قد عبر عن إحباطه من المدرب ماتياس يانسن، وسلط النجم اليوناني الضوء على عمر المدرب وتساءل عما إذا كان لا يزال لديه القدرة لإدارة اللاعبين والنادي في هذا المستوى.

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وأشارت بعض المصادر أن المدرب يبلغ من العمر 64 عامًا وأسلوبه هادئ دائمًا، جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها الطرفين حيث هاجم يانسن لاعبه تاكاس في الجولة الخامسة لأدائه السيئ في التدريب.