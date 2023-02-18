"اشتريتم سومير لكنكم لم تهزموننا" .. مونشنجلادباخ يسخر من بايرن ميونخ وأوليفر كان!

النجم السويسري محل خلاف بين بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ!

سخر نادي بوروسيا مونشنجلادباخ من نظيره بايرن ميونخ بعد المواجهة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

جاء هذا بعد أن تفوق مونشنجلادباخ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره وجاءت بالهزيمة الثانية للبافاري هذا الموسم في الدوري.

وقام الحساب الإنجليزي للنادي الفائز على موقع "تويتر"، بنشر صورة من مقطع فيديو لأوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وهو غاضب خلال إحدى الهجمات.

وكتب الحساب مع الصورة تعليقًا ساخرًا: "عندما تقوم بشراء سومير لكنك لا تزال لا تستطيع أن تفوز على مونشنجلادباخ".

جدير بالذكر أن يان سومير حارس مرمى مونشنجلادباخ كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في يناير لتعويض غياب مانويل نوير حتى نهاية الموسم.