اشتباكات بين جماهير أرسنال وتشيلسي عشية نهائية الدوري الأوروبي

أجواء إنجليزية ساخنة في باكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن اشتباكات دارت مساء الثلاثاء بين جماهير تشيلسي وأرسنال في باكو عشية نهائي الدوري الأوروبي بين الفريقين.

ويُلعب النهائي مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأذارية وسط مشاكل بسبب قلة الحضور الجماهير للفريقين بسبب أزمة بيع التذاكر.

وأوضحت "صن" و"سكاي" نقلاً عن وسائل إعلام أذارية أن اشتباكات بين جماهير الطرفين دارت في حانة ليلة المباراة تسببت في عدد من الإصابات.

🔵 لقد حان الوقت! 🔴 pic.twitter.com/qq8pY09gEz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وأفادت الصحيفة المحلية عن وزارة الصحة وجود حالتي إصابة بين المشجعين، مؤكدة تلقي الثنائي العلاج وعدم خطورة الإصابة التي تعرضوا لها.

وعلى الجانب الآخر، ظهر مقطع فيديو فُسر من قبل الإعلام الإنجليزي على أنه مضايقات من الشرطة المحلية لجمهور أرسنال الذي يرتدي قمصان لاعب الفريق هنريك مخيتاريان.

وسيغيب اللاعب الأرميني عن المباراة بسبب دواعي أمنية وتخوفه على سلامته الشخصية بسبب النزاع السياسي بين بلاده وأذربايجان.

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وتُلعب المباراة الإنجليزية الخالصة مساء اليوم، وتشكل الفرصة الأخيرة لأرسنال لتأمين تأهله لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن تشيلسي مقعده بعد حلوله ثالثًا بالبريميرليج.