اشتباكات بين الشرطة وجماهير كريستال بالاس.. والسبب "طبلة"!

اشتبك عدد من مشجعي كريستال بالاس مع الشرطة، قبل مواجهة آرسنال اليوم السبت في ملعب الإمارات، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الجانرز على الضيوف بخماسية نظيفة حملت توقيع جابرييل (11) وحارس كريستال بالاس دين هندرسون بالخطأ (37) وتروسارد (59) ومارتينيلي (94 و96).

ووقعت اشتباكات بين المشجعين الزائرين وأفراد الشرطة قبل انطلاق المباراة، وشوهد شرطيون يدخلون مدرجات كريستال بالاس ويأخذون "طبلة".

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وعلى الرغم من أن مشجعي النسور غالبًا ما يشاهدون وهم يقرعون على الطبل، إلا أن قواعد ملعب آرسنال تملي عدم السماح بالآلات الموسيقية.

وقفز آرسنال للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 21 نقطة في المركز 14 بجدول ترتيب البريميرليج.