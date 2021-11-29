إشارة لفوز ميسي؟ صلاح ورونالدو يغيبان عن حفل "الكرة الذهبية"

تامر أبو سيدو
Goal/Getty

حفل الكرة الذهبية يُقام اليوم مساءً في باريس

أفادت تقارير صحفية أن الثنائي، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، قررا عدم حضور حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والذي سيُقام مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

مجلة فرانس فوتبول كانت قد أعلنت عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وضمت 30 اسمًا بينهم نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد، وكذلك ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي لاعبي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على الترتيب.

ويأتي غياب اللاعبين عن حفل "البالون دور"، فيما يبدو، بعد علمهما بعدم فوزهما بالجائزة، ويُمثل إشارة قوية على تتويج ميسي بها، رغم الحديث عن وجود فرصة صغيرة للبولندي ليفاندوفسكي للفوز بها لأول مرة في مسيرته الكروية.

يُشار إلى أن الجائزة حال فوز ميسي بها ستكون السابعة له في تاريخه، فيما يُطارده رونالدو صاحب الـ5 كرات ذهبية.