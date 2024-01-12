اسم مفاجئ .. نجم البرازيل على أبواب الهلال مقابل 82 مليون ريال

صفقة عالمية جديدة قريبة جدًا من نادي الهلال

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اقترب مسؤولو نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع صفقة أجنبية "مفاجئة"، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الهلال قرر التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، في الشتاء الحالي؛ لتعويض الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور، والذي سيغيب عن الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الجمعة، بات البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر نادي مارسيليا الفرنسي، على أعتاب الانضمام إلى الزعيم الهلالي.

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رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وصول المفاوضات بين الهلال ومارسيليا، إلى مراحل متقدمة للغاية؛ حيث من المتوقع حسم الصفقة، مقابل 20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي".

التعاقد مع اللاعب البرازيلي - إن تم -؛ سيكون بمثابة المفاجأة الكبرى؛ خاصة أن اسمي البرتغالي رافائيل جيريرو "بايرن ميونخ الألماني" والفرنسي لوكا ديني "أستون فيلا الإنجليزي"، ترددا بكثرة في الأيام الماضية؛ لتدعيم مركز الظهير الأيسر في نادي الهلال.

جدير بالذكر أن لودي البالغ من العمر 25 سنة، بدأ مسيرته في أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، قبل الانطلاق إلى أوروبا عام 2019، عندما انضم إلى فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، ثم البيع النهائي إلى مارسيليا في صيف 2023.

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