اسم مفاجئ .. الاتحاد يُفاوض مدرب ريال مدريد السابق لخلافة سانتو

مازالت الأسرار والكواليس تُكشف عن قرار الاتحاد إقالة مدربه نونو سانتو من منصبه، وآخرها ما كشفه الصحفي رودي جاليتي حول قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه النادي السعودي للمدرب.
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جاليتي أوضح أن قرار الإقالة جاء بدفع قيمة الشرط الجزائي في العقد والبالغ 8 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن قائمة المرشحين لخلافته تضم العديد من الأسماء.
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وأكد جاليتي عدم وجود مفاوضات متقدمة مع أي من المرشحين حتى الآن، لكنه كشف عن اسم مفاجئ تدور معه مفاوضات مبدئية حاليًا.
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هذا الاسم هو الإسباني جوليان لوبيتيجي والذي عمل مع كريم بنزيما من يوليو حتى أكتوبر 2018 في ريال مدريد، وقد أقيل أخيرًا من تدريب وولفرهامبتون وغير مرتبط بأي نادٍ حاليًا.
يُشار إلى أن قرار إقالة سانتو جاء بعد الخسارة القاسية، 2-0، والأداء المخيب أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، بجانب عدم تحقيق الفوز في 5 مباريات متتاية من دوري روشن.